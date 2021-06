Viatura da PM é periciada na sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 17/06/2021 06:17 | Atualizado 17/06/2021 08:31

Rio - Dois policiais militares de serviço foram mortos no início da madrugada desta quinta-feira (17) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as armas dos PMs, um fuzil e uma pistola, foram levadas pelos executores.

Segundo informações preliminares, os policiais estavam baseados em uma rua de acesso à Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra, no bairro Posse.

O soldado Sérgio Magalhães Belchior e o cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram aos ferimentos. A viatura em que eles estavam ficou completamente destruída pelos disparos.

Os PMs eram lotados no batalhão de Queimados, o 24º BPM, também na Baixada, e estavam cumprindo Regime Adicional de Serviço (RAS) no 20º BPM (Nova Iguaçu).

A Polícia Civil acredita que os agentes foram vítimas de emboscada de homens ligados ao tráfico. A hipótese de participação da milícia também não foi descartada.

Investigadores da DHBF estiveram no local e fizeram a perícia do veículo. Os agentes vão procurar imagens de câmera de segurança para identificar o veículo usado pelos bandidos.

Segundo a Plataforma Fogo Cruzado, 89 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio em 2021, 35 morreram. Do total de agentes de segurança baleados, 71 eram policiais militares: 25 morreram.