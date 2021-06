Empório do Galeto com cardápio nordestino - Divulgação

Publicado 19/06/2021 11:35

Duque de Caxias - O mês de junho é tradicionalmente conhecido em todo o Brasil pelas Festas Juninas. Pensando nessa data importante para a cultura nacional e na impossibilidade de aglomeração devido à pandemia de Covid-19, a rede Empório do Galeto, com unidade no Caxias Shopping, incluiu no menu uma novidade para os amantes de comida nordestina. O petisco Empório Nordestino é recheado de muita carne seca acebolada, aipim fresquinho, farofinha e queijo coalho bem saboroso. Tudo isso regado a uma deliciosa e típica manteiga de garrafa (R$69,90). A casa também oferece uma seleção de drinks e vinhos.

Como sobremesa, a casa oferece o Empório Crocante (R$ 24,90). O doce é feito com um delicioso brigadeiro 70% cacau, coberto de sorvete de paçoca, praline e finalizado com calda de chocolate.



Serviço Empório do Galeto:



Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° piso

Telefone: (21) 3491-4021 delivery e reservas

