Policiais dão boneca para criança em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 18/06/2021 18:58

Duque de Caxias - Um gesto simples, mas cheio de amor. Policiais militares de Duque de Caxias presentearam, nesta sexta-feira, 18, uma jovem com deficiência com bonecas. Bárbara, tem 22 anos, e mora no bairro de Santa Lúcia, Imbariê, na região da Santinha. A ação foi realizada pelo segundo sargento Cardoso, cabo Bruno Galvão e cabo Oliveira.

"A felicidade de uma criança é o que mais importa. Creio que atitudes como essa enaltecem não só o 15° BPM, mas também toda a nossa Instituição Bicentenária", afirmou o comando do batalhão em texto divulgado nas redes sociais.

Apreensão

Com vistas à redução dos indicadores de criminalidade, principalmente, no combate ao roubo de cargas, agentes apreenderam uma metralhadora cal 9 mm; uma espingarda cal 12; 11 granadas; 747 papelotes de maconha; 800 papelotes de cocaína; 2500 pedras de crack; 02 litros de loló; 06 carregadores 9mm; 06 rádios transmissores; 22 bases para recarregar rádios transmissores; 03 balanças de precisão; e materiais diversos para endolação. A ocorrência ocorreu, nesta sexta-feira, 18, no bairro de Nova Campinas.

Material apreendido em Duque de Caxias Reprodução

A ocorrência foi registrada na 62ªDP (Imbariê).