Celso do Alba apresenta projeto "Escola Amiga" em Duque de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:14

Duque de Caxias - O presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), apresentou um projeto de lei para conceder bolsa de estudos e gratuidade no transporte público para os estudantes da Rede Municipal. Chamado de "Escola Amiga", o programa pode atuar como medida auxiliar na contenção do impacto socioeducacional gerado pela pandemia da Covid-19.



"Precisamos estimular e tirar as crianças, adolescentes, jovens das ruas. É um projeto pra incentivar o estudo e a educação dos nossos pequenos. Mais uma iniciativa do Legislativo em parceria com o prefeito Washington Reis. Nossa expectativa é de que cerca de 35 mil crianças sejam beneficiadas com esse projeto", afirmou Celso do Alba.