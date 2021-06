Homem é morto em plena luz do dia em Jardim Primavera - Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:55

Duque de Caxias - Um homem foi assassinado a tiros em plena luz do dia na tarde desta quinta-feira, 17, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações, a vítima foi atingida por vários disparos no rosto, pescoço e braço no meio da rua. A identificação do homem não foi revelada.



A polícia foi acionada ao local e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ficará responsável pelo caso. Ainda não há informações da autoria e motivação do crime.

Leia na íntegra a nota da Polícia Militar:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (17/6), policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, quando foram solicitados para verificar uma ocorrência. No local, a equipe se deparou com um homem em óbito. Ocorrência encaminhada para a DHBF".