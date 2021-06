Duque de Caxias poderá receber o Programa Bairro Seguro - Divulgação

Duque de Caxias poderá receber o Programa Bairro Seguro

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:34

Duque de Caxias - O Governo do Estado analisa ampliar o Programa Bairro Seguro para os bairros do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O reforço na segurança foi pedido por meio de indicação legislativa do deputado Rosenverg Reis (MDB) ao governador Cláudio Castro (PL). Para reiterar a necessidade da implantação, o parlamentar se reuniu, nesta quarta-feira (16), com o secretário da PM, Coronel Rogério Figueiredo, que sinalizou que Jardim Primavera deve ser o primeiro contemplado.



"O Bairro Seguro é uma excelente iniciativa, cuja proximidade da polícia com o cidadão vai ser eficiente na prevenção dos delitos, reduzindo os casos de roubos e furtos. Conversei com o secretário para reforçar a importância de implementar o programa em Duque de Caxias para dar mais segurança aos quase um milhão de moradores do município. Ele foi muito receptivo, gostou da indicação e afirmou que deve começar pelo Jardim Primavera", afirmou Rosenverg Reis.

Governador Claudio Castro inaugura no QG da PM, projeto "Bairro Seguro". Estefan Radovicz / Agencia O Dia



Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Polícia Militar, o Bairro Seguro tem o objetivo de atuar preventivamente, estreitando laços de confiança entre os agentes e a comunidade. O lançamento oficial do programa foi feito na última segunda-feira (14). Nesta primeira fase, 28 locais serão contemplados nas Zonas Norte, Sul e Oeste da Capital e Itaipuaçu, em Maricá.



Para garantir que Duque de Caxias seja incluído na próxima etapa, Rosenverg Reis também protocolou na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) um projeto de lei autorizando o governo a implementar o programa nos quatro distritos do município.



Atualmente, 392 policiais militares e 84 viaturas serão utilizados no patrulhamento do programa. A atuação ocorre durante 24 horas, com cada equipe utilizando um telefone celular funcional para agilizar o acesso e a proximidade com os moradores.



