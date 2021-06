Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 20/06/2021 16:48 | Atualizado 20/06/2021 16:58

Terceira opção no ataque do Flamengo que tem Gabigol e Pedro como peças principais. Normal que as chances no time de Rogério Ceni para Rodrigo Muniz sejam raras, mas quis o destino que elas viessem, e o garoto soube aproveitar: quatro jogos, quatro gols (um de bicicleta) e atuações de destaque. Esse é o cenário que vive o atual camisa 43, que provou não ser mais uma "promessa da base" e já é realidade no elenco rubro-negro repleto de craques.

Não são só os números que mostram que Rodrigo Muniz subiu de degrau no Flamengo. O técnico Mauricio Souza, que conhece o jogador desde em que ele chegou ao Ninho do Urubu, em 2018, após se destacar pelo Desportivo Brasil, de São Paulo, disse que o jogador 'já é realidade':

"Ele é um querido. Está comigo tem tempo. Disse mais um gol e eu disse que ele sempre concentrado é mortal. Estava feliz pela partida que ele fez. Rodrigo já é uma realidade. Tem capacidade de definir muito grande com os pés e cabeça. Atleta fora de série de trabalhar. Falar do Muniz é muito fácil. É um jogador que não da trabalho nenhum. Sempre solicitado vai muito bem”, disse o treinador em recente entrevista coletiva.

Mesmo antes dos quatro jogos como titular, Rodrigo Muniz já havia despertado o interesse de um clube belga, o Genk, que chegou a faer quatro ofertas ao Flamengo para contratá-lo. A última agradou ao Rubro-Negro, e os dirigentes aceitaram: 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões de reais.

O Departamento de Futebol do Flamengo deu ok para venda e ficou faltando o acerto do Genk com Rodrigo Muniz, o que não aconteceu. A equipe belga, representada pelo diretor Dimitri de Condé, ofereceu salário de 120 mil euros por ano ao atacante, luvas de 950 mil euros e bonificações que poderiam alavancar os valores, como disputar partida da Liga dos Campeões.

O jogador e o seu estafe, entretanto, recusaram e acabaram com as pretensões do Flamengo, de faturar 5 milhões de euros com Rodrigo Muniz. Dimitri, diretor do Genk, em recente contato com o Jornal O Dia, revelou que havia desistido do jogador rubro-negro e que estava no mercado de olho em outros jogadores para o ataque.

"Desistimos. Estamos olhando para outras opções", resumiu Dimitri de Condé

SITUAÇÃO CONTRATUAL DE MUNIZ NO FLAMENGO:

Embora esteja em alta, Rodrigo Muniz está com o salário em "baixa". O atacante é o único jogador promovido ao time profissional de 2020 para cá que não recebeu valorização, como aconteceu com Hugo Souza, Matheuzinho, Ramon (que voltou para o Sub-20) e João Gomes.

No início do ano, a diretoria e os representantes chegaram a negociar uma renovação para que o atleta tivesse uma valorização salarial, mas as partes não chegaram a um acordo. O vínculo de Muniz com o Flamengo vai até maio de 2024, e o salário dele gira em torno de R$ 20 mil, o que faz a multa rescisória para o mercado brasileiro ser baixa: R$ 42 milhões. Para o exterior, o montante é 50 milhões de euros, mais de R$ 300 milhões.

NÚMEROS DE MUNIZ NA TEMPORADA 2021:

- Vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro, com três gols;

- Nove gols em 19 partidas (sete como titular);

- Em média, são 95 minutos para balançar a rede.