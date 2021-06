Richard Rios em ação pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 21/06/2021 20:08 | Atualizado 21/06/2021 21:35

O Flamengo ajusta os últimos detalhes para acertar o empréstimo de Richard Rios para o futebol mexicano. O futuro clube do volante é mantido em sigilo, mas a reportagem apurou que o jogador está sendo contratado por um Conglomerado e que a provável equipe é o Mazatlán FC, da Primeira Divisão.

Como o contrato de Richard Rios com o Flamengo iria até dezembro deste ano, a diretoria acertou a renovação do vínculo antes de topar emprestar o colombiano para o futebol mexicano. O novo vínculo do volante com o Rubro-Negro será até junho de 2023. O clube, inclusive, já deu entrada no pré-registro para o novo compromisso ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID).

Com 21 anos, Richard Rios chegou ao Flamengo em 2019 depois de se destacar no Futsal. No ano passado, foi peça fundamental do Sub-20, sendo capitão em alguns jogos, e disputou 32 partidas e marcou um gol. O colombiano também surgiu bem em uma partida pelo profissional, diante do Palmeiras, quando o elenco sofreu com surto de Covid-19.

*Matéria atualizada às 20h22, do dia 21 de junho, com o nome do clube que Richard Rios deve defender no futebol mexicano.