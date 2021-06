Sede do Flamengo, na Gávea - Divulgação

Por Venê Casagrande

O Flamengo não entra em campo nesta segunda-feira, mas a noite promete ser agitada na Gávea, sede oficial do clube. O Conselho Deliberativo irá se reunir para apresentar aos seus membros supostas irregularidades em relação à emissão de título de sócio proprietário na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Há a expectativa de provas serem apresentadas no encontro.

Segundo comunicado do Conselho Deliberativo aos conselheiros, no dia 11, o encontro (de forma presencial) na Gávea, começará às 19h e tem as seguintes pautas:

1 - Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores

2 - Tomar conhecimento e deliberar sobre matéria relacionada com os interesses do Flamengo

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião extraordinária e presencial para o dia 21/06. Em pauta: supostas irregularidades em relação a emissão anterior de título de sócio proprietário do clube. Há a expectativa de provas serem apresentadas no encontro. pic.twitter.com/jPAzBhaWYe — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 11, 2021

Embora no comunicado não diga o motivo da reunião, o que causou estranhamento em vários conselheiros, a reportagem apurou que a pauta 2 é justamente sobre as supostas irregularidades. Uma fonte do Jornal O Dia garantiu que tem título em duplicidade comprado dentro da secretaria do Flamengo e que funcionários já foram mapeados.