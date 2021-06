Léo Pereira - Paula Reis / Flamengo / Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 25/06/2021 16:32 | Atualizado 25/06/2021 16:33

Após venda de Gerson ao Olympique de Marselha e assédios de Genk, da Bélgica, e Al-Nasr, dos Emirados Árabes, em Rodrigo Muniz, mais um jogador pode receber proposta nos próximos dias. Trata-se do zagueiro Léo Pereira, que está na mira do Besiktas, da Turquia. Pelo menos foi o que garantiu Emre Kocadag, vice-presidente do clube turco, em trocas de mensagens pelo aplicativo de conversa "Whatsapp", com a reportagem do Jornal O Dia.

"Temos interesse", resumiu o dirigente, que, ao ser questionado se queria o atleta por empréstimo ou em definitivo, preferiu não dar mais detalhes.

Essa não é a primeira vez que o Besiktas manifesta interesse em Léo Pereira. Em janeiro, na última janela de transferência, os turcos formalizaram oferta por empréstimo, com direito a compensação financeira ao Flamengo. Mas a diretoria rubro-negra fez exigências, e as conversas esfriaram.

Léo Pereira seguiu o radar do Besiktas, e o flerte de janeiro pode virar namoro nesta janela de transferência. O clube turco irá usar o argumento de que o defensor está se desvalorizando no clube carioca, pois não tem sido mais acionado por Rogério Ceni.

Em 2021, Léo Pereira disputou apenas sete partidas e não entra em campo há quase um mês. A última vez em que o zagueiro entrou em campo foi no dia 27 de maio, diante do Vélez, pela Libertadores. De lá para cá, o camisa 4 foi relacionado para seis jogos.

O Flamengo investiu pesado para contratar Léo Pereira em janeiro de 2020 junto ao Athletico. Ao todo, com custo de operação e transferência, o Rubro-Negro carioca pagou R$ 34,2 milhões ao Furacão.