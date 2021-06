Atacante chutou copo de água no jogo passado e foi criticado pelo técnico em público - Marcelo Cortes / Flamengo

Atacante chutou copo de água no jogo passado e foi criticado pelo técnico em público Marcelo Cortes / Flamengo

Por Leonardo Bessa e Venê Casagrande

Publicado 25/06/2021 11:11 | Atualizado 25/06/2021 11:22

Rio - O Flamengo é o clube que mais sofre com desfalques na Data Fifa durante a Copa América. Com isso, a diretoria Rubro-Negra descartou a possibilidade de ceder qualquer jogador convocado para as Olimpíadas de Tóquio. É o caso do atacante Pedro, chamado por André Jardine, mas que não foi autorizado pelo Fla. A reportagem apurou que o centroavante pediu a liberação para se juntar ao grupo que embarca rumo ao Japão, mas a diretoria do clube carioca rechaçou a ideia.

Pedro virou manchete após a partida da última quarta-feira, quando o Flamengo bateu o Fortaleza por 2 a O Dia 1. Ao ser substituído por Rodrigo Muniz na metade do segundo tempo, o camisa 21 da Gávea deixou o campo bem irritado. Antes da partida, atleta a diretoria teriam conversado sobre a hipótese de Pedro disputar as Olimpíadas e a resposta não agradou.

Representantes do atacante conversaram com Marcos Braz e Bruno Spindel, que garantiram não haver chance de o clube voltar atrás na decisão. Pedro não disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio e a CBF terá de convocar outro centroavante para buscar a medalha de ouro.