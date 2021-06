Richard Rios - Divulgação Flamengo

Richard Rios Divulgação Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 25/06/2021 21:22 | Atualizado 25/06/2021 21:26

O Flamengo acertou nesta semana, como o Jornal O Dia antecipou, o empréstimo do volante Richard Rios ao Mazatlán, da Primeira Divisão do México. O clube divulgou a informação, mas não informou o valor da opção de compra estabelecida ao término do contrato, em junho de 2022. Segundo apurou a reportagem, o montante é de 1 milhão de euro, cerca de 6 milhões de reais pela cotação atual, por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de emprestar o volante ao time mexicano, o Flamengo acertou a renovação do jogador, e o novo compromisso é até junho de 2023. O Rubro-Negro é dono de 90% dos direito econômicos do colombiano, e o restante (10%) pertence ao próprio atleta.

Publicidade

Com 21 anos, Richard Rios chegou ao Flamengo em 2019 depois de se destacar no Futsal. No ano passado, foi peça fundamental do Sub-20, sendo capitão em alguns jogos, e disputou 32 partidas e marcou um gol. O colombiano também surgiu bem em uma partida pelo profissional, diante do Palmeiras, quando o elenco sofreu com surto de Covid-19.