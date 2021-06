Kennedy, do Chelsea, despertou interesse do Flamengo - Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 28/06/2021 11:48

Rio - A temporada de 2021 foi de pouco investimento do Flamengo para reforçar o elenco. Mas a diretoria rubro-negra trabalha na chegada de novas peças para aumentar o nível da equipe. Um que agrada e que está na mira é Kenedy, revelado pelo Fluminense e que pertence ao Chelsea-ING. Em um primeiro momento, o atacante gostaria de ser aproveitado pelo time inglês, mas como soube que a ideia é ser emprestado novamente pelos ingleses, o jogador vê com bons olhos atuar pelo Rubro-Negro e deu o "ok" para retornar ao futebol brasileiro.

O Jornal O Dia já havia noticiado em maio que o Flamengo deseja contratar Kenedy, mas naquele momento o jogador havia falado para o seu representante que queria ser utilizado pelo Chelsea, o que pouco aconteceu desde que foi contratado pelo time inglês junto ao Fluminense, em 2015. Desde então, o atacante está sendo emprestado para equipes europeias.

Apesar do interesse mútuo, não é uma negociação fácil. O Flamengo precisará negociar com o Chelsea e planeja ter Kennedy por empréstimo com opção de compra, mesmo modelo de negócio das contratações de Pedro Rocha, Pedro, Thiago Maia e recentemente o zagueiro Bruno Viana.

O Rubro-Negro tem a concorrência de alguns clubes da Europa. Como Kenedy fez uma boa temporada pelo Granada-ESP, alguns times sondaram o estafe do atacante. A Real Sociedad-ESP foi um, segundo apurou o Jornal O Dia.

Nos últimos dias, Marcos Braz tem mantido contato com Evandro Ferreira, empresário do atacante. A vontade do atleta pode pesar para um desfecho positivo na transação. Em maio, Kennedy e Marcos Braz almoçaram juntos em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando a reportagem trouxe em primeira mão o interesse do Flamengo.

O clube chegou a disponibilizar as estruturas do Ninho do Urubu para Kenedy manter a forma física durante as férias no Rio de Janeiro, mas o jogador, por compromissos particulares, acabou não comparecendo nenhum dia. O jogador deve viajar no próximo dia 5 para se apresentar ao Chelsea enquanto o futuro não é decidido.

Kenedy surgiu no futebol profissional em 2013, pelo Fluminense. Na temporada 2015/2016, ele foi vendido ao Chelsea, mas nunca se firmou na equipe inglesa. Acumula passagens por empréstimo por Watford, Newcastle, Getafe e Granada, equipe que defendeu na última temporada.

O contrato de Kenedy com o Chelsea vai até junho de 2024, o que pode ajudar no interesse do Flamengo. Pois os dirigentes rubro-negros usarão a estratégia de que o empréstimo de um ano não afetará diretamente o compromisso do atacante com a equipe inglesa, que pode tê-lo ao término do vínculo.

TREINADOR QUER CONTRATAÇÃO:

Apesar de o momento financeiro do Flamengo exigir cautela, por conta da queda de receita ocasionada pela Covid-19, a diretoria mapeia o mercado e busca nomes dentro do possível, que não haja grande investimento, para reforçar o elenco. A prioridade, pelo visto, é o setor ofensivo, como o próprio vice de futebol do clube, Marcos Braz, revelou recentemente em entrevista à FlaTV.

"Não é fácil e não vamos contratar por contratar. É do meio de campo para frente (posição para reforçar)."

O técnico Rogério Ceni já "cobrou" publicamente, mais de uma vez, a chegada de reforços. A única contratação da temporada, o zagueiro Bruno Viana, não foi um pedido do comandante, que foi apenas comunicado sobre a chegada do atleta.