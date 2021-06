Vitor Gabriel comemorando gol pelo clube português - Site oficial do Braga

Por Venê Casagrande

Publicado 28/06/2021 21:35 | Atualizado 28/06/2021 21:36

O Flamengo terá um velho conhecido na próxima quinta-feira no Ninho do Urubu. Depois de 18 meses no Braga, o atacante Vitor Gabriel está de volta ao Rubro-Negro. O clube português optou por não exercer a opção de compra e tentou um novo empréstimo, mas foi recusado pela diretoria carioca, que já comunicou ao atleta para comparecer ao CT no dia 1, quando volta a ter vínculo com o Fla.

O Braga, caso quisesse ficar com Vitor Gabriel de forma definitiva, precisaria desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais pela cotação atual, e a forma de pagamento teria que ser negociada. Em janeiro, inclusive, o time português chegou a garantir ao Rubro-Negro e ao estafe do atleta que exerceria a cláusula.

Na ocasião, o time carioca recebeu uma proposta oficial do Sharjah FC, dos Emirados Árabes, de 1,5 milhões de euros, quase 10 milhões de reais na ocasião. O Flamengo deu ok e topou vender, mas o Braga não quis liberar Vitor Gabriel e disse que compraria o jogador. Porém chegou o fim do empréstimo e a promessa não foi cumprida.

Em contato com a reportagem, Antônio Salvador, presidente do Braga, confirmou que Vitor Gabriel não será comprado e que tentou outro empréstimo junto ao Flamengo, mas teve a oferta recusada.

Pelo Braga, Vitor Gabriel atuou em 31 partidas pelo time B e marcou 11 gols. Embora tenha se destacado nos jogos, inclusive fazendo parte de treinamentos com a equipe principal, a diretoria portuguesa optou por não comprar o centroavante.

Com 21 anos, Vitor Gabriel é cria das categorias de base do Flamengo e tem contrato com o clube rubro-negro até dezembro de 2023.