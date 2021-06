Valentin Depietri em ação pelo Santamarina - Divulgação

Publicado 28/06/2021 18:19

O Departamento Jurídico do Fortaleza recebeu a documentação, e o clube prepara o anúncio oficial da contratação do argentino Valentín Depietri, atacante do Santamarina. O jogador aguarda apenas o término do contrato com o time da Segunda Divisão do Campeonato Argentino (acaba dia 30/06, nesta quarta-feira) para poder assinar o vínculo com a equipe brasileira válido por três anos.

Com 20 anos, Valentín Depietri é cria das categorias de base do Santamarina. Na temporada 2019/2020, ele foi promovido ao time profissional, fez 15 partidas e marcou um gol. Em 2021, o atacante tem o mesmo número de jogos, mas já balançou a rede quatro vezes.

O nome de Valentín Depietri foi indicado à diretoria do Fortaleza e aprovado pelo técnico Vojvoda, que deu o aval para a contratação. Como ele encerra o contrato dia 30, o Leão não precisou dar compensação financeira ao Santamarina e negociou apenas a base salarial com o atleta.