Nenê garantiu a vitória do Fluminense sobre o Santos na última rodada - Mailson Santana/Fluminense

Nenê garantiu a vitória do Fluminense sobre o Santos na última rodadaMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:00

Com duas vitórias e dois empates, o Fluminense começa a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela e enfrentará o líder Fortaleza, outro que vive bom momento. O duelo de domingo, às 18h15 no Castelão, colocará frente a frente duas invencibilidades.

Para o Fluminense, será a oportunidade de buscar a 14ª partida de invencibilidade no Brasileirão e se aproximar do recorde histórico de 16 jogos (12 em 1984 e outros quatro em 1985). A campanha do título de 2010, com 15 rodadas sem perde, é a maior do Tricolor nos pontos corridos e a sequência atual é de 9 partidas na edição de 2020 e mais quatro nesta temporada.



Publicidade

Do outro lado, o Fortaleza vem surpreendendo sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Desde que o técnico argentino assumiu, o clube cearense ainda não perdeu, com oito vitórias e três empates.



Ou seja, parada dura para o Fluminense, que terá um desfalque certo. Yago recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e está suspenso da partida. Wellington pode ser o substituto, mas o técnico Roger Machado não descarta dar uma chance para André, que vem agradando nos treinos.



Publicidade

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino (Manoel), Luccas Claro e Egídio; Wellington (André), Martinelli e Nenê; Caio Paulista (Kayky), Gabriel Teixeira e Fred.