Publicado 19/06/2021 18:06

Rio - O lateral Calegari voltou a ganhar chances no time titular do Fluminense após a lesão de Samuel Xavier. Após iniciar o jogo contra o Santos, na última quinta-feira, o jovem lamentou a lesão de Samuel Xavier, mas garantiu estar preparado para dar conta do recado nos próximos jogos.

"Muito triste pela lesão do Samuel. Estou torcendo para que melhore logo e se recupere bem, pois vinha nos ajudando bastante em campo. Mas como falo sempre, estarei preparado para quando o treinador solicitar. Acho sim que consegui ter um bom desempenho, assim como toda a equipe. Batalhamos bastante pelo resultado contra um time de qualidade como o Santos e todos estão de parabéns por mais uma vitória importante", disse Calegari.

"Creio que evoluí muito a minha leitura de jogo, a minha calma para as tomadas de decisões e minha parte ofensiva também. Venho evoluindo jogo a jogo, treino a treino, e espero fazer novamente um bom Campeonato Brasileiro para me consolidar ainda mais. Sou jovem e tenho muito o que crescer ainda, mas a minha busca por melhorar é diária e incansável", completou.