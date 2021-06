Criminosos tentavam embarcar de volta para Fortaleza quando foram abordados por policiais da 18ª DP - Reprodução

Criminosos tentavam embarcar de volta para Fortaleza quando foram abordados por policiais da 18ª DPReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:37

Rio - Dois homens procurados por estelionato contra idosos no Ceará foram presos enquanto tentavam embarcar para Fortaleza, no aeroporto do Galeão, na última quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos teriam roubado R$ 5 mil de um idoso aplicando o golpe do "falso funcionário" em uma agência bancária na Praça Saens Peña, na Tijuca. O estelionato aconteceu na última semana, dia (15).

Os indivíduos fazem parte de uma quadrilha especializada crimes de estelionato em agências bancárias por todo país, além de cometer furtos a residências. A dupla teria agido na última semana oferecendo ajuda para um idoso, que passava por dificuldades na utilização do terminal eletrônico. A vítima foi quem denunciou a ação que resultou em um prejuízo de R$ 5.050 e motivou às buscas da Polícia Civil.

No momento da prisão por agentes da 18ª DP (Praça Bandeira), a dupla aguardava na fila de embarque para voo com destino à Fortaleza, no aeroporto do Galeão. Eles teriam vindo ao Rio, segundo a Polícia Civil, para cometer os crimes de estelionato.

Após a prisão, os criminosos foram encaminhados para a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde aguardam a Justiça.