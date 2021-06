Carro desgovernado invadiu a UPA da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Motorista sofreu ferimentos leves - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 06:35 | Atualizado 17/06/2021 08:33

Rio - Paciente e profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca, na Zona Norte do Rio, levaram um susto na noite desta quarta-feira (16) depois que um motorista perdeu a direção do veículo e atingiu o muro da unidade de saúde.

Testemunhas relataram que além de destruir o muro, o carro desgovernado invadiu o pátio da UPA.

Paramédicos do quartel do Corpo de Bombeiros da Tijuca foram acionados e, segundo informações, socorreram apenas o motorista com ferimentos leves.

A vitima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na Região Central do Rio. Não há informações sobre o que provocou o acidente.