Projeto patrocinado pela Naturgy leva educação ambiental às escolas | Rio de Janeiro | O Dia

Publicado 17/06/2021 05:00

Rio - Estão abertas as inscrições para o 'Manual para o Futuro Legal', projeto sociocultural voltado para alunos do ensino fundamental do Rio de Janeiro. Com o patrocínio da Naturgy, a iniciativa ganhou um formato digital para esses novos tempos de pandemia, com um espetáculo teatral adaptado em vídeo.

O projeto faz parte da atuação da distribuidora de gás na área de Responsabilidade Social Corporativa, que tem como foco a educação ambiental e a formação de jovens. Além de trabalhar a conscientização do consumo consciente e seguro do gás natural com crianças e adolescentes, a peça conta a história de Sol e Lucas, dois adolescentes que vão parar no tempo dos dinossauros e vivem uma aventura em meio à natureza intocada da época.

O 'Manual para o Futuro Legal' existe desde 2010 e já foi visto por 85 mil estudantes de 262 instituições de 23 municípios do Rio de Janeiro.

O link do projeto será disponibilizado gratuitamente para instituições de ensino públicas e privadas que se inscreverem. Os estudantes também terão acesso a uma videoaula divertida que aborda as diferentes fontes de energia e sustentabilidade do planeta, além de um e-book com jogos. Por fim, será realizado um bate-papo virtual dos especialistas com os alunos sobre questões ambientais.

Este ano, a primeira escola a participar do projeto foi o Liceu Franco-Brasileiro. Alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental assistiram à apresentação e participaram de um debate com os atores. Segundo a diretora da escola, o formato online fez sucesso com os estudantes. "Com essa atividade, inauguramos o auditório virtual e as crianças ficaram muito envolvidas com a peça, a palestra e a conversa com os atores. Comprovamos que essa oportunidade de conhecimento e entretenimento, que era oferecida no presencial, foi inovada sem perder seu valor. É um tema muito importante na formação cidadã das crianças, e as atividades oferecidas foram muito criativas", disse Celuta Reissmann.

O 'Manual para o Futuro Legal' chegou aos palcos escolares originalmente como espetáculo de teatro, escrito pelo premiado Gustavo Bicalho. Por conta da pandemia, o projeto ganhou uma versão em vídeo, assinada por Áurea Bicalho Guimarães, da Sapiens Produções.

Para Fernanda Amaral, diretora de Comunicação da Naturgy, é extremamente importante a participação e o apoio da empresa a projetos como esse: "Sabemos da necessidade de formarmos cidadãos ambientalmente conscientes e a importância deste trabalho com as crianças. O projeto tem tido repercussão muito positiva no meio escolar e alcançado excelentes resultados".

Os educadores tanto poderão exibir os vídeos e realizar o bate-papo virtual na escola quanto marcar como atividade para casa. O link estará disponível para acesso na hora agendada, e o bate-papo ocorrerá em seguida.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato com a responsável pelo agendamento, Kátia Camello, pelo Whatsapp (21) 99601-9207 ou pelo e-mail [email protected] As inscrições vão até o fim de junho.