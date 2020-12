A Naturgy usa Internet das Coisas para monitoramento da rede de gás no estado do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 19/12/2020 07:22

A Naturgy, distribuidora de gás do Rio de Janeiro, renovou sua tecnologia relacionada à Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) no monitoramento das redes de gás, em seu Centro de Controle de Operações da Rede. Para isso, são utilizados sensores espalhados pela infraestrutura de distribuição de gás, que enviam dados como a vazão, a pressão e a temperatura nas redes. As informações podem ser acessadas de qualquer lugar, por meio de um smartphone.

O planejamento e a implementação da nova tecnologia foram fundamentais para que a empresa mantivesse a qualidade na prestação do serviço durante a pandemia. Segundo Christiane Delart, diretora de Gestão do Sistema de Distribuição, o mecanismo permitiu a continuidade dos serviços de distribuição de gás com segurança nesse momento difícil e de distanciamento social. “Podermos acessar os dados de qualquer lugar é fundamental nos tempos em que vivemos. De um smartphone, podemos acompanhar em tempo real o consumo e as condições do fornecimento de gás no estado. Assim, sabemos se houve alguma avaria na rede e, principalmente, podemos nos antecipar por exemplo a uma falta de gás, antes mesmo de afetar ao cliente final”, explica.

A tecnologia permite que os profissionais que não estejam fisicamente no Centro de Controle de Operações da Rede possam trabalhar na solução de questões de fornecimento e de segurança, com base nas mesmas informações de quem está no local. A Naturgy monitora mais de 1700 pontos espalhados de forma estratégica pelo estado. Esse monitoramento acontece 24 horas por dia por meio de um sistema de telemetria, que, com registradores eletrônicos e válvulas telecomandadas, monitora a vazão, a pressão e a temperatura nas redes de gás. Esse modelo eleva o nível de segurança do serviço prestado pela distribuidora pois permite a detecção imediata de problemas e, também, a interrupção do fornecimento de forma remota, caso isso seja necessário.

Já o Centro de Controle de Atendimento à Urgência da empresa, que atende diretamente aos consumidores finais, é integrado com o Call Center, por onde os clientes podem, após ligação gratuita para um telefone, receber as primeiras instruções de segurança, no caso de algum incidente. Em seguida, o atendente entra em contato com o centro de controle de atendimento à urgências para registrar o ocorrido e solicitar que uma equipe se dirija até o local. Por ano, a empresa recebe cerca de 146 mil contatos.

Para a gestão da integridade e proteção contra corrosão das tubulações, a Naturgy também dispõe de um sistema de telecontrole de 340 pontos, que são monitorados diariamente por acesso remoto, e que permite entre outras facilidades, detectar inconsistências na malha de dutos por meio de alarmes, além da geração de relatórios para analise periódica do comportamento da proteção do sistema de distribuição de gás canalizado.

A prioridade da Naturgy é a segurança. A empresa segue padrões internacionais, que guiam o grupo em todos os países em que está atuando. Para isso, não só as obrigações legais são cumpridas, como outros requisitos são adotados de forma voluntária.

A Naturgy tem mais de 1 milhão de clientes e já investiu 8 bilhões de reais no estado. Até o final de 2022, a empresa vai investir mais de 1 bilhão na distribuição de gás no Rio de Janeiro.