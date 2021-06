Homem foragido da Justiça por homicídio e porte ilegal de armas é preso em Copacabana - Divulgação / Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:35 | Atualizado 17/06/2021 08:56

Rio - Um homem que estava foragido da Justiça por homicídio e porte ilegal de armas foi preso, na tarde de quarta-feira (16), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Policiais militares da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e do 19º BPM (Copacabana) realizaram a prisão de Alexandre Soares de Andrade, conhecido como 'Capetinha', de 47 anos, através de monitoramento e levantamento de dados com informações do Disque Denúncia.

A PM aponta que o homem também tinha ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi encontrado na Rua Saint Roman, quando saía da comunidade do Pavão-Pavãozinho. 'Capetinha' estava foragido desde 2017, quando não retornou à prisão após receber o benefício do regime semiaberto. Contra ele havia três mandados de prisão pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo. Também constavam outras duas anotações criminais.



Alexandre foi levado para 13ª DP (Copacabana), onde foram cumprido os mandados e tomadas as medidas cabíveis. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, para cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.



O Disque Denúncia ressalta que recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099;

- Telefones do Disque Denúncia: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- Aplicativo "Disque Denúncia RJ";

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/;

- Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens)



Em todos os casos, o anonimato é garantido.