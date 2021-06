Pedro celebra após marcar o segundo gol do Flamengo na fácil vitória sobre o Del Valle, no Maracanã - Silvia IZQUIERDO/AFP

Pedro celebra após marcar o segundo gol do Flamengo na fácil vitória sobre o Del Valle, no MaracanãSilvia IZQUIERDO/AFP

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 09:00

O Flamengo está pronto para pegar o Juventude neste domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileirão. O técnico Rogério Ceni precisará fazer mudança na equipe, mais precisamente no setor defensivo. Rodrigo Caio, por precaução, após avaliação da fisiologia, não foi relacionado e está fora do duelo. Com isso, a tendência é que a zaga seja formada por Arão e Gustavo Henrique.

O Flamengo tem encontrado dificuldades quando encara o Juventude em Caxias do Sul. A ultima vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi aconteceu no Brasileirão de 1997. De lá pra cá foram cinco derrotas e cinco empates, um desses jogo foi aquele que Romário participou da Festa da Uva e logo depois foi mandado embora do clube, em 1999.

Publicidade

Este será o primeiro jogo do Flamengo sem Gerson, vendido ao Olympique de Marselha. Ceni terá que buscar o substituto no elenco, pois a diretoria não prevê contratações em um futuro breve. Thiago Maia, segundo o treinador, não é esse jogador e treina de ponta direita. João Gomes deve ser o escolhido.

O provável time do Flamengo para pegar o Juventude é: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Por falar em Pedro, o atacante "lavou a roupa suja em casa" com Rogério Ceni e aparou as arestas depois do desentendimento de quarta-feira, quando o atacante reclamou de ser substituído e Ceni, publicamente, disse que foi uma atitude infantil do camisa 21.

Publicidade

A conversa entre Pedro e Ceni aconteceu na quinta-feira, na reapresentação, e foi à porta fechada, em uma das salas no Ninho do Urubu. Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, não estava presente no CT neste dia.