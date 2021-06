Zico - (Foto: Reprodução/Instagram)

Rio - Na última quarta-feira, o volante Gerson fez o jogo de despedida pelo Flamengo contra o Fortaleza, no Maracanã e se emocionou. O jogador era um dos destaques do Rubro-Negro e deixou a torcida preocupada com a nova reposição.

No entanto, durante uma transmissão no "Canal Zico 10", o Galinho elogiou bastante o desempenho de Gerson no Flamengo, mas destacou que não existe jogador insubstituível.

"O Flamengo seria menos favoritos se perdesse o Arrascaeta o Everton o Gabigol e o Bruno Henrique, aí sim. Agora, o Flamengo nunca dependeu de um ou outro jogador, mas sim do conjunto do time, e o Gerson fazia parte disso. Ele se encaixou muito bem, fez ótimas partidas e fez por merecer a convocação para a Seleção Olímpica e Seleção brasileira, sem dúvida, foi um muito importante.

Mas eu continuo com a minha opinião de que não existe jogador insubstituível. Se em 1962 o Pelé saiu, o Amarildo entrou, e a Seleção Brasileira continuou campeão do mundo, qualquer jogador pode ser substituído. O Flamengo e o torcedor têm que agradecer pelo período maravilhoso ao Gerson, mas acho que o Flamengo tem tudo para continuar no mesmo ritmo pelo plantel que tem e pelos jogadores que tem", disse o ex-jogador.

Neste domingo (27), o Flamengo enfrenta o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na oitava colocação com oito pontos, enquanto o Jaconero está na 14ª posição com seis pontos.