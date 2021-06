Rodrigo Caio, atividade no Ninho, 25.03.2021. Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:39

Rio - Na última sexta-feira (25), o zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, de 27 anos, em entrevista ao "Canal Nefté", revelou o motivo da saída do São Paulo e destacou a importância do momento atual no Rubro-Negro.

"Era muito jovem quando estreei no São Paulo, tinha 17 anos. Infelizmente, não tive a oportunidade de ganhar títulos – que é o que marca. Em 2018 eu tive uma lesão, duas semanas antes da Copa do Mundo. Estava na disputa com o Geromel e acabei não conseguindo ir, acredito muito pela questão da minha lesão.

Depois desse momento eu acabei perdendo espaço no São Paulo, chegou um treinador que na minha visão não foi leal comigo da forma que eu gosto de ser com as pessoas. E ali foi o primeiro momento que eu senti que era hora de eu sair do São Paulo, senão eu acabaria com a minha carreira. Não era mais feliz e não estava me sentindo bem. Comecei a ouvir propostas e a proposta do Flamengo me encheu os olhos".

No entanto, o zagueiro foi poupado pela comissão técnica por desgaste e não estará presente na próxima partida, neste domingo (27) contra o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.