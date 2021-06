Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:46

Caxias do Sul - O Flamengo não conseguiu balançar as redes do Juventude neste domingo (27) e acabou perdendo por 1 a 0 na Serra Gaúcha. Com o gramado do Alfredo Jaconi completamente encharcado, o Rubro-Negro teve imensa dificuldade para impor seu estilo de jogo. Rogério Ceni, técnico do Fla, comentou sobre as circunstâncias da partida logo após o apito final.

"Jogamos em um campo que a gente observou bastante os jogos, um campo que foi trocado o gramado há muito pouco tempo e oferecia boas condições, infelizmente choveu muito desde ontem aqui em Caxias e o campo prendia muito a bola, e a nossa característica de posse de bola e bons passes foi muito prejudicado. Então no primeiro tempo a gente teve que trocar a característica de jogo porque o gramado não permite a troca de passes. O gol que a gente sofre é uma bola que para na água e permite o chute de fora da área. Mas em normais condições de jogo, a gente tinha totais condições de manter o controle do jogo e vencer", disse o comandante Rubro-Negro.

"O gramado prejudicou muito e a arbitragem se aproveitou, o jogo ficou muito parado, puxado, teve muito tempo para trocas. Já estava difícil de andar o jogo o mesmo sem o árbitro interferir. E com o árbitro parando demais, o jogo fica muito cadenciado. Mesmo assim, nós tivemos algumas chances, bola na trave. Mas o jogo se resume, infelizmente, a um campo que não permitiu o padrão de jogo que a gente está acostumado a ter', completou Ceni.

O Flamengo tentará a recuperação na próxima quinta-feira (01/7) pela oitava rodada do Brasileirão, às 20h, diante do Cuiabá. A partida está marcada para a Arena Pantanal, casa do Dourado.