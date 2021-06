Thiago Maia e Gabriela Lopes - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 18:53

Volante do Flamengo, Thiago Maia está em Caxias do Sul concentrado para a partida contra o Juventude pela Série A do Brasileirão, neste domingo (27). Mas, o jogador conversou com a coluna no início da noite deste sábado (26) sobre os rumores de que estaria se relacionando com a missionária Gabriela Lopes, três meses depois do fim do seu casamento relâmpago com Isadora Pompeo.

"Não existe namoro nem algo mais do que uma amizade. Se bem que não chega ser uma amizade porque a conheci recentemente. Eu conheci a Gabriela através de um psicólogo que cuida de mim, o Cleo Holanda, e ele a levou na minha casa para ministrar uma célula. Não somos da mesma igreja e eu fui ao lançamento do livro dela ('Não é Só Caos - Há um Recomeço') há uma semana. Fui para a minha casa e ela para a casa dela. Nunca fui na casa dela, nunca fui conhecer a família da Gabriela e não existe absolutamente nada. Tivemos dois contatos. Não existe namoro e não existe nem uma 'ficada'", explica.

Missionária e pregadora, Gabriela Lopes lançou seu livro no dia 20 de junho em seu Ministério em Xerém, Baixada Fluminense, e Thiago Maia foi ao evento com a mãe Vanda. "Conheci o Thiago em um culto de uma célula, que eu fui a pregadora. Comentei que estaria lançando um livro e ele e a Vanda gostaram bastante do tema, falaram que iriam lá na minha igreja em Xerém e foram. Só isso. Não conhecia antes o Thiago", conta Gabriela.

Thiago Maia casou com Isadora Pompeo no dia 28 de fevereiro e os dois se separaram pouco mais de um mês de casamento. Eles haviam reatado o namoro em agosto do ano passado, depois de três anos afastados. Recentemente, a cantora gospel assumiu em um vídeo nas redes sociais que era vítima de uma relação abusiva. "Passei por situações humilhantes. Precisei encarar muitos ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim", revelou sobre a união com o jogador.