Emilia Pedersen - Fernanda Calfat/Divulgação

Emilia PedersenFernanda Calfat/Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:06

Para deixar o clima do mês de junho mais romântico, a cantora dinamarquesa-brasileira Emilia Pedersen acaba de disponibilizar o seu novo single, 'Do You Think of Me Too?', em todas as plataformas digitais. O trabalho, descrito como eletropop, fala de uma história de amor e contou com a produção de Eren Cannata, responsável pelo recente álbum de Demi, 'Dancing With The Devil… The Art of Starting Over'.

Ao dar mais detalhes sobre a letra e o processo de criação, a artista explicou que, desde sempre, a sua intenção foi retratar "aquele sentimento de início de relacionamento, de quando se sentem borboletas no estômago, nervosismo, ansiedade, levando a questionamentos, como: 'Será que ele gosta de mim também?'". Tanto que fez questão de seguir por esse caminho na hora de roteirizar e dirigir o videoclipe, já disponível no YouTube.