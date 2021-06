Andressa Urach abre álbum de fotos de seu casamento no civil - reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 08:59

Andressa Urach resolveu rebater as críticas depois de ter revelado que era 'todinha do marido' e que Thiago Lopes, era 'seu dono'. Na noite desta sexta-feira (25), ela postou uma outra foto com Thiago e criou nova polêmica ao assumir ser submissa ao companheiro.

"Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele. Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele. E sim, a última palavra é dele, pois não é qualquer homem, mas um homem que teme a Deus e não me faz mal, e sim bem todos os dias", começa Urach.

A modelo e ex-vice Miss Bumbum ressaltou que sua escolha é uma retribuição ao carinho e respeito de Thiago. "Amo ser cuidada por ele. Nunca fui amada e cuidada como ele cuida de mim e do meu filho.

Quando era solteira e fazia tudo que eu queria era criticada. Agora que sou casada e submissa ao meu marido também falam mal. Ser submissa não significa ser escrava. Ser submissa é retribuir alguém que cuida bem de você e que te ama. Então, mulheres, quando vocês encontrarem o homem de Deus, que Ele preparou para vocês, vocês terão prazer em se cuidar para o marido e ser submissas a ele @tnlopes10", finaliza.



"Minha propriedade!!", escreveu Thiago ao postar o mesmo clique.