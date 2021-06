Marcela McGowan - Reprodução

Marcela McGowanReprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 21:23

Marcela McGowan é a mais nova integrante do time das morenas. A ex-BBBdeu adeus ao cabelo loiro de toda uma vida e surpreendeu os seguidores com novo visual nesta sexta-feira (25). No Instagram, a ginecologista apareceu morena e com os fios mais longos. “Eu não sabia que ia amar tanto ser morena”, escreveu ela na legenda.

Mas, a transformação aconteceu por uma forcinha e tanto do patrocínio de uma marca de tintura e Marcela teve que fazer aquela propaganda em suas redes sociais: 'A espera acabou!!! Fui convidada pela musa Ivete Sangalo a transformar o meu cabelo, e lógico que eu aceitei. A cor que vocês escolheram foi a “Pôr do Sol Castanho Cobre” para eu poder arrasar e iluminar as minhas noites. Se eu amei? Muito! Estou me sentindo ainda mais poderosa com meu novo cabelo! Koleston Noites Iluminadas tem 5 nuances intensas e extraordinárias inspiradas nas tonalidades do por do sol e do amanhecer! Já escolheu sua cor? ".

