João Luiz Pedrosa - Reprodução

João Luiz PedrosaReprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:02 | Atualizado 25/06/2021 19:58

Um dia depois de Camilla de Lucas anunciar ser nova funcionária da Globo, o seu maior parceiro dentro do 'BBB 21', João Luiz Pedrosa contou uma novidade. O professor de Geografia também vai ter o crachá da mesma empresa e comandar o programa 'Entrevista', no Canal Futura, em comemoração ao centenário do educador Paulo Freire. João utilizou as redes sociais para compartilhar as boas novas nesta sexta-feira (25). "Paessoal! Estou explodindo de alegria para poder contar pra vocês que vai ter mais João na TV sim!! Eu e o @canal_futura , braço educacional da TV Globo, estamos gravando aqui no Instituto Paulo Freire a nova temporada do programa Entrevista em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Nosso programa estreia em setembro e também estará disponível no Globoplay!", explicou.

Publicidade