25/06/2021

Maria Júlia Coutinho criticou Jair Bolsonaro antes da apresentação de uma matéria no Jornal Hoje, desta sexta-feira (25), sobre uma coletiva de imprensa que aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. A apresentadora chamou o presidente do Brasil de 'descontrolado' depois dele ter insultado duas repórteres Victoria Abel, da rádio CBN, e Adriana de Luca, da CNN Brasil.

"O presidente Jair Bolsonaro voltou a insultar a imprensa hoje, em viagem a Sorocaba, no interior de São Paulo. Novamente descontrolado, Bolsonaro disse para a jornalista Victoria Abel, da rádio CBN, voltar para a faculdade, depois para o Ensino Médio, em seguida para o Jardim de Infância e aí nascer de novo", começou Maju.

"O presidente também disse para os repórteres pararem de fazer perguntas idiotas e se defendeu das acusações de corrupção na negociação de compra da Covaxin, dizendo que a vacina não foi comprada e que havia um erro no documento apresentado pelo servidor do Ministério da Saúde", completou a apresentadora para em seguida exibir a matéria.

No final, ela leu a nota de repúdio da rádio CBN: "A CBN repudiou o tratamento agressivo e insultoso de Jair Bolsonaro à repórter Victoria Abel, dizendo que não foi a repórter quem faltou com educação nesse episódio. A CBN se solidariza com Victoria, que, assim como todos os jornalistas da rádio, vai continuar a fazer o seu trabalho para informar os brasileiros.".