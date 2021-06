Jojo Todynho - Reprodução Instagram

Publicado 25/06/2021 10:17

Jojo Todynho já amanheceu nesta sexta-feira (25) causando nas redes sociais. A apresentadora do Multishow levou seus seguidores e fãs do Instagram à loucura, após compartilhar um clique pra lá de sensual, no qual ela aparece completamente nua. Na legenda, ela refletiu um pouco sobre sua atual fase da vida. "Quero paz, tranquilidade e tudo aquilo que me faz bem de verdade!"