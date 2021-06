Ex-bailarina do Faustão diz que escureceu cabelos loiros após ser acusada de apropriação cultural - Divulgação

Ex-bailarina do Faustão diz que escureceu cabelos loiros após ser acusada de apropriação culturalDivulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:56 | Atualizado 25/06/2021 09:58

A ex-bailarina do Faustão, Carol Tozaki relembrou os tempos que tinha os cabelos loiros e revelou que sofreu preconceito e até foi acusada de apropriação cultural por ser preta de cabelos loiros. “Que saudades do meu cabelo loiro, mas tive que pintar de castanho depois de receber tanto hate me acusando de apropriação cultural”, conta a dançarina.



Com cabelos volumosos e crespos, a modelo defende que mulheres que tenham a curvatura também possam escolher usar tons mais claros nos fios. “O loiro não é exclusividade da mulher branca, assim como tranças não devem ser exclusividade da mulher negra. Nem uma e nem outra estão abusando da apropriação cultural da outra. Eu me aceito de qualquer maneira”, diz.



Apesar de expressar a sua opinião, a modelo comenta que nem todos concordam. “É muito complicado o mundo da internet, porque só sabem apontar”, conclui.



Celebridades como Beyoncé também já abriram polêmicas sobre cor da pele e cabelos loiros. Em 2015, a cantora apareceu com os cabelos totalmente platinados e com a pele mais clara. Com grande repercussão negativa, ela tingiu os cabelos.

Recentemente quem também fez um desabafo por enfrentar o mesmo tipo de julgamento foi a ex-BBB Camilla de Lucas. "Eu não aguento mais as pessoas me questionando dizendo que uso lace (peruca) e fiz um discurso num programa. MANO, eu fiz O CERTO! DEFENDI PESSOAS. Isso não é sobre ser militante! Eu não AGUENTO MAAAAIS! Não acho justo ser criticada por fazer o MÍNIMO! (...) Eu NUNCA apareço em páginas de fofoca! Faço trabalhos incríveis, tenho pautas certas, e nunca sai notícia. Só sobre cabelo! Sempre foi assim e os comentários são sempre os mesmos! Pessoas brancas dançam Tiktok e são 10 post enaltecendo uma dança!", completou Camilla de Lucas.