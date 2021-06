Day Mesquita - Adri Lima

Day MesquitaAdri Lima

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 04:00

Day Mesquita em breve terá um de seus trabalhos disponibilizados na plataforma HBO MAX. que será lançada dia 29. A atriz, que esteve no ar até janeiro como Poderosa, protagonista da novela 'Amor Sem Igual', da Record, estará no catálogo do streaming com a série 'O Negócio', em que interpretou a personagem Fernanda na terceira temporada. "Eu adoro rever sempre que reprisam trabalhos que eu fiz. Antes eu sofria um pouco ao ver que poderia ter feito diferente ou melhorado em algo naquele momento, mas hoje vejo de outra forma, vejo que era o melhor que eu tinha naquele momento", diz a artista.