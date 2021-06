Em Dubai, Raissa Barbosa ostenta comendo ‘carpaccio de ouro - reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:07 | Atualizado 24/06/2021 14:09

Curtindo férias em Dubai, Raissa Barbosa deu aquela ostentada ao compartilhar com seus seguidores no Instaram, nesta quarta-feira (24), sua refeição com folhas de ouro. A ex-Fazenda mostrou um prato de carpaccio de ouro. “Gente, olha esse carpaccio de ouro. Muito ouro, ishalá. Vou experimentar agora. Está aprovado. Muito ouro”, disse Raissa, enquanto se deliciava com a iguaria.

A modelo viajou para Dubai para respirar novos ares, após uma grave crise de ansiedade que a fez parar no hospital. "Eu podia ficar em casa muito triste como eu estava ou eu podia optar por viajar e ser feliz. É isso. Tô me cuidando, trouxe meus remedinhos e estou bem. Mas entre ficar em casa, em São Paulo, de cama e preferir viajar, eu preferi viajar. Foi o melhor que eu fiz. Eu tô me cuidando, tô bem e vou ficar melhor ainda. Eu estava precisando disso (sair de casa)", disse a também ex-Miss Bumbum.