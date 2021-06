Dona Cordélia, mãe de Fausto Silva, morre aos 95 anos - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:18

Cordélia Moraes Correia Silva, mãe do apresentador Fausto Silva, morreu na madrugada desta quinta-feira (24), aos 95 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador de 71 anos, mas a causa da morte ainda não foi revelada.

Dona Cordélia chegou a ser homenageada pelo filho, em novembro do ano passado, no 'Domingão do Faustão'. Na ocasião, o apresentador comemorou os 95 anos da matriarca e o fato de ela ter superado a Covid-19, após testar positivo para a doença.