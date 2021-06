Li Martins e JP Mantovani - Divulgação

Li Martins e JP MantovaniDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 06:25 | Atualizado 24/06/2021 07:35

Na madrugada da última quarta-feira (23), mais um gemidão agitou a madrugada do 'Power Couple'. O barulho feito pelos amantes incomodou Filipe Duarte, que questionou se não dava para serem mais discretos. Os autores do segundo 'gemidão' público são os mesmos do primeiro: Li Martins e JP. A coluna só tem uma coisa a dizer: viva o amor!