Marcos Mion e famíliaDivulgação/Thalles Trouva

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 05:00

De férias na Disney, Marcos Mion e a família escolheram o parque Universal Orlando Resort para comemorar os 16 anos do primogênito Romeo, nesta quarta-feira (23). "Você ilumina o mundo com sua luz, sua pureza, sua essência tão rica de amor. Sempre brinco: se o amor pudesse se personificar, se tornar uma pessoa, seria você. Você deu sentido à minha existência. Você me deu a honra de bater no peito e ter a certeza que tenho um propósito, que tenho o porque estar vivo", disse o apresentador. Mion está na Flórida, nos Estados Unidos, passando uma temporada em sua residência de lá desde abril deste ano.