Roberto Marinho Neto e Fiorella MattheisAgNews

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:06 | Atualizado 23/06/2021 21:40

Fiorella Mattheis entrou para o time das casadas. Depois de três anos e nove meses de namoro com Roberto Marinho Neto, a atriz oficializou a relação. De acordo com a revista Vogue Brasil, a cerimônia íntima aconteceu na Itália, onde os pombinhos curtem agora uma lua de mel. O casal viajou no final do mês passado para Europa.



Recentemente, Fiorella publicou uma foto dos dois juntos em 2006 e deu a entender que eles tinham se relacionado na época: "Esse mundão deu 4015 voltas e nos reencontramos, e agora para sempre! Te amo Ro. Eu com 18 e você com 22, 2006". Vale lembrar que Roberto Marinho Neto é um dos herdeiros da Globo.

