Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:32

Silvye Alves usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (23) para agradecer as mensagens de apoio e carinho que recebeu após ter denunciado a agressão que sofreu do ex-namorado, o empresário Ricardo Hilgenstieler, na última segunda-feira (21). "Quero agradecer o carinho, o amparo e as orações... Tranquilizo vocês dizendo que tudo vai ficar bem... Sou muito forte e não será diferente agora... Meu filho também é muito forte, é minha luz!!! Minha família nos abraçou tão calorosamente que nos aqueceu num cenário frio e cinzento... A exaustão desse momento dará lugar a paz, pois Deus está à frente do nosso caminho", começou a apresentadora do Cidade Alerta Goiás, da Record TV.

Mais cedo, o irmão de Silvye, Michel Alves, compartilhou em seu Instagram um vídeo em que a apresentadora da Record Goiânia mostra os machucados no rosto, momentos após ter sido agredida por Ricardo Hilgenstieler. Ele decidiu divulgar as imagens como forma de apelo às autoridades que liberaram o agressor da prisão, menos de 24h, por ter pago uma multa de R$ 11 mil.

"Me sinto confortada por tantas mulheres e homens que demonstram uma linda compaixão!!! Deus nos abençoe!!! Estou me cuidando e logo volto a exercer a minha segunda melhor função, me comunicar com vcs... Amor, paz e respeito!!!", completou a jornalista.

