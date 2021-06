Silmara Miranda e É O Tchan - Reprodução

Silmara Miranda e É O TchanReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 05:00 | Atualizado 24/06/2021 09:36

Ela derrotou cerca de 2,5 mil candidatas de todo Brasil e foi eleita a loira do Tchan, substituindo Sheila Mello, em 2003. Professora de dança na época, Silmara Miranda realizou um sonho, só que ela já sabia que era provisório, pois a sua meta de vida era ser policial. Ano passado, Silmara conseguiu entrar para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Brasília, e seus colegas só descobriram o seu passado artístico depois que ela mesma contou. "De roupa comum, as pessoas ficam em dúvida se me conhecem de algum lugar, mas ninguém me reconhece de farda', admite a militar, que tem boas recordações quando esteve no grupo baiano.

"Foram quatro anos e eu fui muito feliz. Tinha uma relação ótima com os integrantes da banda e também com o pessoal do escritório. Fui sempre muito respeitada por todos e nunca tive problema nenhum. Na época do concurso, sim, as sete finalistas brigavam muito e foi bem tenso", relembra Silmara que é jornalista formada.



Aos 39 anos, mãe de uma menina chamada Bella, de 9 anos, Silmara revela que a filha não gosta muito que ela dance na frente dos outros. "Percebo que ela tem até um pouco de ciúmes. Acredito que a Bella me prefere como PRF do que como dançarina", conta.