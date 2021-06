Luciana Cardoso, mulher Faustão, lamenta a morte da sogra: 'transbordava amor' - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:20 | Atualizado 24/06/2021 13:21

Mulher do apresentador Fausto Silva, Luciana Cardoso fez uma homenagem à sogra, Cordélia Silva, que morreu na madrugada desta quinta-feira (24), aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada pela assessoria do apresentador. "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas", escreveu

"Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações

Obrigado por tudo! Obrigado por tanto", finalizou Luciana.

