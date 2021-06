Em vídeo, Silvye Alves mostra machucados após agressão do ex - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 21:21 | Atualizado 24/06/2021 21:26

A apresentadora da Record Goiás, Silvye Alves ainda se recupera da agressão que sofreu na segunda-feira (21) do ex-namorado Ricardo Hilgenstieler, que chegou a ser preso em flagrante, mas pagou fiança de R$ 11 mil e foi solto no dia seguinte. A jornalista revelou nesta quinta-feira (24), o valor gasto com os procedimentos cirúrgicos feitos no rosto (área mais atingida) pelo médico Rafael Meirelles: R$ 20.500,00.



"Sei que vocês esperam um posicionamento meu sobre o caso, porém fico proibida, pois o processo corre em segredo de Justiça... Já estou muito bem, meu filho segue o mesmo passo. As feridas vão embora e a paz vem como avalanche com tanto carinho recebido de todo canto. Mas, eu gostaria de trazer pra vocês o que o médico me mostrou hoje e também coloco o valor gasto com a cirurgia, afinal, 20 mil reais, bem maior que... Nem preciso dizer... Boa noite, meu povo!!", escreveu Silvye Alves postando também o laudo dos procedimentos.

