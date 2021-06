Camilla de Lucas ganhou R$ 150 mil - Reprodução

Camilla de Lucas ganhou R$ 150 milReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:21

Camilla de Lucas acaba de ser contratada pela Globo. A novidade foi divulgada nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (24). Camilla, que já embolsou R$ 150 mil ao conquistar o segundo lugar do 'Big Brother Brasil 21', realizará o grande sonho de sua vida: ser atriz.

"Quero continuar sendo uma inspiração para todas as meninas acreditarem em seus sonhos. Esse momento é de muita alegria e não tenho palavras para expressar o quanto estou agradecida com a oportunidade e por terem acreditado no meu potencial", diz Camilla.