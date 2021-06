Jean Michel e seus colegas de cenas em 'Gênesis' - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 01:40

O ator Jean Michel terá sua primeira participação em uma novela. Ele, que também é cantor, está no elenco de 'Gênesis', da Record TV, interpretando o personagem Nader, príncipe de Gerar, na atual fase da trama bíblica da emissora.

Jean Michel, de 14 anos, conta que foram 4 meses de preparação e chegou a passar por duas das principais preparadoras de elenco do momento: Rosana Garcia e Susana Abranches. "Estou muito feliz com a oportunidade e me sinto preparado para o desafio", admite o ator que fez questão de deixar um recado para quem sonha em atuar em uma novela. "Nunca desista de seus sonhos. Estude muito, esteja atento as correções dos seus professores, produtores e técnicos. Esteja sempre aberto e disponível para aprender também com os seus colegas de cenas", finaliza.