Bru SpositoDivulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 02:00

Bru Sposito como é conhecida no meio artístico, vêm chamando atenção com seu projeto musical 'Cover Delas' aonde ela interpreta sucessos das principais cantoras do meio sertanejo como Marília Mendonça, Paula Mattos, Launa Prado entre outras.

"Tive essa ideia ano passado, estava em casa de quarentena e queria contribuir de alguma forma com aqueles que passam por dificuldades ou perderam seus entes queridos para o Covid não só com doações como tenho feito mas ajudar no emocional também, por decidi usar minhas redes sociais para fazer o que mais amo que é cantar e através da minha música levar um consolo para essas pessoas, tenho recebido muitas mensagens de agradecimento e também elogiando minhas interpretações, inclusive das próprias cantoras que tenho homenageado nos meus covers".

Ao lado de Renan Maranho, a cantora entrou esse ano em estúdio para gravar o projeto ‘Amor Sertanejo 2021’ primeiro projeto de sua carreira, que possui em seu repertório uma música composta por Nivardo Paz, compositor de grandes sucessos das duplas Simone & Simária, Maiara & Marisa, Felipe Araujo, entre outros.