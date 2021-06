Mabel Calzolari - Reprodução de internet

Publicado 25/06/2021 05:29

O velório da atriz Mabel Calzolari será nesta sexta-feira (25), às 11 horas, no Crematório e Cemitério da Penitência. O corpo seguirá para a cremação às 13h15min. A cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos.

A atriz morreu na última terça-feira (22) em decorrência de uma doença rara que provoca inchaço na medula. Em apenas dois anos, Mabel chegou a ser internada seis vezes. O maior medo dela era o de ficar tetraplégica. Tudo começou com a aracnoidite, uma inflamação na coluna. De dezembro para cá, ela abriu a coluna nove vezes, o que pode ter causado alteração no sistema nervoso, e passou por dez cirurgias. Mabel teve convulsões e chegou a não reconhecer as pessoas. Na sexta-feira da semana passada, ela teve uma parada respiratória e precisou ser intubada. No domingo, teve um inchaço no cérebro e na terça os médicos confirmaram sua morte cerebral.

Num gesto de amor, a família doou os órgãos da atriz. Mabel deixou um filho, o pequeno Nicolas, de 1 ano e 11 meses.