Publicado 25/06/2021 16:32

Ex-participante do 'No Limite', Ariadna Arantes usou seu perfil no Twitter para desabafar sobre um episódio de transfobia que sofreu nesta quinta-feira (24). Segundo ela, um homem que ela conheceu a tratou muito bem, até descobrir que ela é uma mulher trans. "Ai gente passei por uma situação hj. Eu nem queria falar. Mas sabe aquela vontade de desabafar?", começou ela.

"Fui em um local hoje e minha amiga fez amizade com um carinha que tava com um amigo. Ai obviamente o amigo do cara se aproximou nos cumprimentamos e ele pediu pra me seguir no Instagram. Quando viu minha quantidade de seguidores, perguntou se eu era famosa e tal… Aí falei que tinha feito uns realities e tal… Perguntou onde eu morava, super simpático, mas morreu ali. Ai meu telefone tocou, fui atender, uma mulher chegou perto dele. Acho que era amiga, sei lá. Minha amiga escutou ela dizendo pro cara que eu não era uma mulher. O cara não olhou na minha cara. Se afastou e parou de me seguir. Eu não entendi nada. Mas deixei quieto", contou a também ex-BBB.

"Até pq eu tô ficando com Uma pessoa e tal então tava falando com ele normalmente. O cara mudou comigo. Ai chamei o Uber pra ir embora e minha amiga me contou o que aconteceu. Olha, eu de verdade não sei de coração se vou conseguir me adaptar a viver no Brasil. Tá cheio desse tipo de gente por aí. Minha intimidade sabe? A menina foi falar que eu não nasci mulher, que eu operei. Desse jeito. Gente que mundo que estamos?", desabafou.