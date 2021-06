Flávia Viana e Marcelo Zangradi são os novos apresentadores do "TV Fama" - Divulgação/RedeTV!

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:33 | Atualizado 25/06/2021 18:37

A RedeTV! chamou Flávia Viana e Marcelo Zangrandi para assumirem a bancada do TV Fama. Nesta sexta-feira (25), a emissora anunciou que os participantes de A Fazenda 9 (Record) como os substitutos de Julio Rocha e Lígia Mendes. Os dois dividirão o comando da revista eletrônica com Alinne Prado já a partir da próxima semana.

"Dentro do novo modelo, os comunicadores estarão no estúdio em dias alternados, compondo uma formação diferente a cada edição do programa. Da Central da Fofoca, Nelson Rubens continuará apresentando as notícias dos famosos", diz o comunicado da emissora.